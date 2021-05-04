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    Osmaniye'de oluşan kalabalık şoke etti

    Tam kapanma kuralını hiçe sayan vatandaşlar, ana yolu trafiğe kapattı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 16:51
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 16:56
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    Osmaniye'de oluşan kalabalık şoke etti

    Tam kapanma kararı uygulanmaya devam ederken, Osmaniye'den şoke eden görüntüler geldi. Ana yola çıkan kalabalık trafiğe engel olurken, sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı.

    KALABALIĞI POLİS DAĞITTI

    Osmaniye merkez Yeşilyurt Mahallesi’nde minibüs ve otomobillerle ana yolu trafiğe kapatan onlarca kişi, havaya silah sıkıp sloganlar attı. "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar atan kalabalığı görenler önce durumu asker uğurlaması zannetti.

    Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Askerde hayatını kaybeden bir yakınları için toplandığı anlaşılan kabalalık, olay yerine gelen polis tarafından dağıtıldı.

    Osmaniye de oluşan kalabalık şoke etti #1

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