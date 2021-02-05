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- Osmaniye’de otobüsten, 6 kaçak göçmen çıktı
Osmaniye’de otobüsten, 6 kaçak göçmen çıktı
Bir polisin durdurduğu yolcu otobüsünden çıkan Afganistan uyruklu 6 kişi yetkililere teslim edilirken, şoför ve muavin gözaltına alındı.
- DHA
- 05.02.2021 - 12:32
- Güncelleme : 05.02.2021 - 12:33
Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, denetim düzenledi.
Ekiplerce, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.
Uygulamada, S.T. yönetimindeki yolcu otobüsü durdurularak yolculara kimlik kontrolü yapıldı.
VAN'DAN GİRİŞ YAPILDIĞI BELİRLENDİ
Kimlik ibraz edemeyen 6 yolcunun, ülkeye yasa dışı yollarla Van üzerinden giriş yapan Afganistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.
MUAVİN VE ŞOFÖRE GÖZALTI
Otobüs şoförü S.T. ile muavin B.G. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.