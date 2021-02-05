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    Osmaniye’de otobüsten, 6 kaçak göçmen çıktı

    Bir polisin durdurduğu yolcu otobüsünden çıkan Afganistan uyruklu 6 kişi yetkililere teslim edilirken, şoför ve muavin gözaltına alındı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 12:33
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    Osmaniye’de otobüsten, 6 kaçak göçmen çıktı

    Osmaniye il Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri, denetim düzenledi.

    Ekiplerce, E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde oluşturulan uygulama noktasında, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma yapıldı.

    Uygulamada, S.T. yönetimindeki yolcu otobüsü durdurularak yolculara kimlik kontrolü yapıldı.

    VAN'DAN GİRİŞ YAPILDIĞI BELİRLENDİ

    Kimlik ibraz edemeyen 6 yolcunun, ülkeye yasa dışı yollarla Van üzerinden giriş yapan Afganistan uyruklu kişiler olduğu belirlendi.

    MUAVİN VE ŞOFÖRE GÖZALTI

    Otobüs şoförü S.T. ile muavin B.G. gözaltına alınırken, kaçaklar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Osmaniye’de otobüsten, 6 kaçak göçmen çıktı #1

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