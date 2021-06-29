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    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı

    Yol kontrolü çalışmaları sırasında, şüphe üzerine durdurulan otobüste aramalar yapıldı. Otobüsün bagajında, Pakistan ve Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 29.06.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 11:29
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    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı

    Osmaniye’de göçmen kaçakçılarına yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

    Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, E90 otoyolundaki dinlenme tesisi önünde denetimler gerçekleştirdi.

    Göçmen kaçakçılığının önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

    Kontrol amaçlı durdurulan otobüs sürücüsünün tedirgin davranışları nedeni ile araçta arama yapıldı.

    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı #1

    Dinlenme kabini kontrol edildi.

    Bagajda 12 kişinin saklandığı görüldü.

    Canları pahasına bagajda yolculuk yapan 3'ü Pakistan, 9'ü Afganistan toplam 12 kaçak göçmenin, pasaport veya resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı belirlendi.

    İHTİYAÇLARI POLİS TARAFINDAN KARŞILANDI

    Şahısların, 20 gün önce İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edildi.

    Kaçak göçmenlerin saatlerdir aç ve havasız kaldıklarını belirtmeleri üzerine, ihtiyaçları polis ekipleri tarafından karşılandı.

    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı #2

    3 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

    Araç şoförleri İ.S (52) ve S.D (52) ile muavin Ş.S (23), 'göçmen kaçakçılığı' suçundan gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı VİDEO

    OTOBÜSE EL KONULDU

    İnsan kaçakçılığı suçunda kullanılması nedeni ile otobüse el konuldu.

    Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı #3

    Osmaniye’de otobüsün bagajından 12 kaçak göçmen çıktı #4

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