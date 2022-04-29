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    Osmaniye'de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

    Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten alt geçide düşerken, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • 29.04.2022 - 03:09
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    Osmaniye'de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

    Osmaniye Musa Şahin Bulvarı Devlet Bahçeli Alt Geçidi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıktı.

    Bariyerleri aşarak alt geçide düştü

    DHA'nın haberine göre; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil demir bariyerleri aşarak Devlet Bahçeli Alt Geçidi’ne düştü. Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters duran otomobildeki sürücü ile yanında yolcu olarak bulunun 2 kişi de sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı kurtarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

    Osmaniye de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı #1

    Yaralı 3 kişi kurtarıldı

    Kurtarma ekiplerinin desteği ile otomobilin içerisinden çıkarılan 3 yaralı sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Osmaniye de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı #2

    Osmaniye de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı #3

    Osmaniye de otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı #4


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