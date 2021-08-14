Osmaniye'de otomobil, bariyere çarpıp şarampole yuvarlandı

Bariyere çarpıp şarampe devrilen otomobilin sürücüsü Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yüksek yaşamını yitirdi, yakınları Medine Baytak ise yaralandı.

Saat 15.00 sıralarında Osmaniye- Gaziantep D400 karayolu Kırıklı köyü mevkisinde trafik kazası meydana geldi.

Hasanbeyli’deki yayla evlerine gitmek üzere yola çıkan Ayşenur Yeksek yönetimindeki 80 AY 708 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı.

Yokuş aşağı geriye doğru hareket eden otomobil, yolun sağındaki şarampole devrildi.

KAZA YERİNE EKİP SEVK EDİLDİ

Öndeki başka bir araçla giden yakınları, durumu fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Ayşenur Yeksek ile kızı Hatice Zümre Yeksek yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Medine Baytak ise ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE KIZIN CENAZESİNE OTOPSİ YAPILACAK

Anne ve kızının cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

























