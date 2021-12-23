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- Osmaniye’de patlama: 6 yaralı
Osmaniye’de patlama: 6 yaralı
Bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
- İHA
- 23.12.2021 - 08:54
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.
PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.