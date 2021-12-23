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    Osmaniye’de patlama: 6 yaralı

    Bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 08:54
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    Osmaniye’de patlama: 6 yaralı

    Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

    Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

    PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.

    Osmaniye’de patlama: 6 yaralı #1

    Osmaniye’de patlama: 6 yaralı #2

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