Osmaniye’de patlama: 6 yaralı

Bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 6 işçi yaralandı.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralı işçiler Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın sebebinin araştırıldığı belirtildi.