Osmaniye'de polis cinayeti

Sumbas ilçesinde emekli polis memuru Adnan Okur, arazi davası sebebiyle İ.U.'yu bıçakla yaraladı. Duruma öfkelenen İ.U.'nun polis kardeşi, Okur'u tabancayla vurarak öldürdü.

Osmaniye'de yaşayan İ.U., kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur (59) ile arazi davası nedeniyle tartışma yaşadı.

Tartışmanın alevlenmesiyle Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı.

POLİS, EMEKLİ POLİSİ VURDU

Duruma öfkelenen İ.U.'nun kardeşi, polis memurluğu yapan M.U. ise Adnan Okur'u tabancayla 2 bacağından ve göğüsünden vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine gelen sağlık ekipleri yaralı Okur'u hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Emekli polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru M.U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.