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    Osmaniye'de polis cinayeti

    Sumbas ilçesinde emekli polis memuru Adnan Okur, arazi davası sebebiyle İ.U.'yu bıçakla yaraladı. Duruma öfkelenen İ.U.'nun polis kardeşi, Okur'u tabancayla vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 06.11.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 06.11.2021 - 17:18
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    Osmaniye'de polis cinayeti

    Osmaniye'de yaşayan İ.U., kayınbiraderi emekli polis memuru Adnan Okur (59) ile arazi davası nedeniyle tartışma yaşadı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle Okur, İ.U.'yu bıçakla yaraladı.

    POLİS, EMEKLİ POLİSİ VURDU

    Duruma öfkelenen İ.U.'nun kardeşi, polis memurluğu yapan M.U.  ise Adnan Okur'u  tabancayla 2 bacağından ve göğüsünden vurdu.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay bölgesine gelen sağlık ekipleri yaralı Okur'u hastaneye kaldırdı.

    Osmaniye de polis cinayeti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Emekli polis memuru hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis memuru M.U. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

    Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

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