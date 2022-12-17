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- Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü
Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü
- 17.12.2022 - 08:48
Osmaniye’nin Kadirli-Andırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde asayiş uygulaması yapan polis ekibi, gece saatlerinde şüphe üzerine 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, tüfekle ateş açıldı.
Kaza yaptı
Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.
Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı.
Biri öldü, ikisi yaralandı
Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ruhsatsız tüfek ele geçirildi
DHA’nın haberine göre hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.