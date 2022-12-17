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Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü

Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü

Polisin 'dur' ihtarına, tüfekle ateş ederek karşılık veren ve çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden biri ödü, ikisi yaralandı.