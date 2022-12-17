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    Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü

    Polisin 'dur' ihtarına, tüfekle ateş ederek karşılık veren ve çatışmanın ardından kaçan şüpheliler, takip sırasında kaza yaptı. Hafif ticari araçtaki şüphelilerden biri ödü, ikisi yaralandı.
    • 17.12.2022 - 08:48
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    Osmaniye'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü

    Osmaniye’nin Kadirli-Andırın Karayolu Tapu Tepesi mevkisinde asayiş uygulaması yapan polis ekibi, gece saatlerinde şüphe üzerine 31 KNG 11 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araçtan, tüfekle ateş açıldı.

    Kaza yaptı

    Polislerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışma sırasında hafif ticari aracın sürücüsü kaçmaya başladı.

    Şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç, takip sırasında polis aracına çarparak kaza yaptı.

    Osmaniye de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü #1

    Biri öldü, ikisi yaralandı

    Durdurulan aracın arka koltuğunda oturan Sefa G. başından, O.B. ile M.S. ise bacak ve kalçalarından vurularak yaralandı.

    Kentteki hastanelere kaldırılan şüphelilerden Sefa G., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

    Diğer iki şüphelinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Osmaniye de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü #2

    Ruhsatsız tüfek ele geçirildi

    DHA’nın haberine göre hafif ticari araçta inceleme yapan polis ekipleri, ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp çatıştılar: 1 ölü #3


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