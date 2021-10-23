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    Osmaniye'de polisten kaçan şahsın evinde silah ve uyuşturucu bulundu

    Dur ihtarına uymayıp kaçan, polisin takibi sonucu yakalanan otomobil ile sürücünün ev ve iş yerinde yapılan aramada uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 17:58
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    Osmaniye'de polisten kaçan şahsın evinde silah ve uyuşturucu bulundu

    Osmaniye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, Esenevler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

    Ancak sürücü kaçtı, ekipler de peşine düştü. Kısa sürede durdurulan otomobilin sürücüsü İ.K. gözaltına alındı.

    SİLAH VE ESRAR BULUNDU

    Otomobilde ve şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 57 farklı kalibrelerde mermi ve fişek, 9.26 gram metamfetamin, 4.98 gram esrar ve 24 sentetik ecza nitelikli hap ele geçirildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    İ.K. hakkında, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ ve ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

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