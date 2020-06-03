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    Osmaniye'de postacı, kesilen ağacın altında kaldı

    Bakım sırasında kesilen ağacın altında kalan posta dağıtıcısı Zeliha Helete, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.06.2020 - 14:05
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    Osmaniye'de postacı, kesilen ağacın altında kaldı

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan kaymakamlık binasının arka bahçesinde, işçiler tarafından ağaç bakımları yapıldı.

    Bakım sırasında kesilen ağaçlardan birisi ise posta dağıtıcısı Zeliha Helete'nin üzerine düştü.

    VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla ağacın altından çıkartılan ve yaralanan posta dağıtıcısı Zeliha Helete, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

    Posta dağıtıcısının sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Olay ilgili soruşturma başlatıldı.

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