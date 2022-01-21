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Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı

Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı

Pasaportları sahte olduğu belirlenen 3 Afgan, polisin otogarda yapmış olduğu uygulamada yakalandı. Afganların, pasaportları 3 bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri öğrenildi.