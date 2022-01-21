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    Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı

    Pasaportları sahte olduğu belirlenen 3 Afgan, polisin otogarda yapmış olduğu uygulamada yakalandı. Afganların, pasaportları 3 bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri öğrenildi.
    • DHA
    • 21.01.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 11:05
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    Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogarda şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

    Yapılan denetimlerde durdurulan 3 Afganistan uyruklu şahsın üzerinden, sahte İran pasaportları çıktı.

    Şahıslarla tercüman eşliğinde görüşmeler yapıldı.

    ‘PASAPORTLARI İRAN’DAN TEMİN ETTİK’

    Şahıslar, 3 bin dolar karşılığında İran'dan pasaportları temin ettiklerini, yaklaşık 10 gün önce illegal yollardan Türkiye’ye geldiklerini ve İstanbul’a gideceklerini söyledi.

    Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı VİDEO

    ADLİ İŞLEM YAPILDI

    Yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı #1


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