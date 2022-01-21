- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı
Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı
Pasaportları sahte olduğu belirlenen 3 Afgan, polisin otogarda yapmış olduğu uygulamada yakalandı. Afganların, pasaportları 3 bin dolar karşılığında İran'dan temin ettikleri öğrenildi.
- DHA
- 21.01.2022 - 10:47
- Güncelleme : 21.01.2022 - 11:05
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogarda şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan denetimlerde durdurulan 3 Afganistan uyruklu şahsın üzerinden, sahte İran pasaportları çıktı.
Şahıslarla tercüman eşliğinde görüşmeler yapıldı.
‘PASAPORTLARI İRAN’DAN TEMİN ETTİK’
Şahıslar, 3 bin dolar karşılığında İran'dan pasaportları temin ettiklerini, yaklaşık 10 gün önce illegal yollardan Türkiye’ye geldiklerini ve İstanbul’a gideceklerini söyledi.
Osmaniye’de, sahte pasaportlu 3 Afgan otogarda yakalandı VİDEO
ADLİ İŞLEM YAPILDI
Yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alınarak haklarında, resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem yapıldıktan sonra, Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.