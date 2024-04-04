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Osmaniye'de serinlemek için sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'de serinlemek için sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti Toprakkale ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirip, köylüler tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Buğra Kaplan, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.