Osmaniye'de serinlemek için sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti

DHA
Acı haber Osmaniye'den geldi.
Toprakkale ilçesine bağlı Sazlık köyünde yaşayan Buğra Kaplan, okul çıkışı eve dönerken, iddiaya göre, yakınlardaki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi.
Küçük çocuğun suda çırpındığını görenler, yardıma koştu.
Hastanede hayatını kaybetti
Sudan çıkarılan talihsiz çocuk, özel araçla götürüldüğü hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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