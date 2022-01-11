- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Osmaniye'de seyir halindeki tır kül oldu
Osmaniye'de seyir halindeki tır kül oldu
Tırın kupasında çıkan yangın büyüyerek aracı kullanılamaz hale getirirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
- AA
- 11.01.2022 - 11:08
- Güncelleme : 11.01.2022 - 11:25
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mehmet Özdemir idaresindeki tır, Kadirli-Andırın kara yolunda seyir halindeyken kupa kısmından alev aldı.
TIR ALEV ALDI
Diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Özdemir, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.