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    Osmaniye'de seyir halindeki tır kül oldu

    Tırın kupasında çıkan yangın büyüyerek aracı kullanılamaz hale getirirken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • AA
    • 11.01.2022 - 11:08
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 11:25
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    Osmaniye'de seyir halindeki tır kül oldu

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mehmet Özdemir idaresindeki tır, Kadirli-Andırın kara yolunda seyir halindeyken kupa kısmından alev aldı.

    TIR ALEV ALDI

    Diğer araç sürücülerinin yardımıyla yangına müdahale etmeye çalışan Özdemir, alevlerin büyümesi üzerine itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

    Osmaniye de seyir halindeki tır kül oldu #1


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