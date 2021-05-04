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Osmaniye’de silahlı kavga
- İHA
- 04.05.2021 - 08:56
- Güncelleme : 04.05.2021 - 09:19
Osmaniye’de, aralarında husumet bulunan A.O. ile M.B., N.A., Ö.D., İ.A. arasında, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçağı kullandı.
A.O. silahla vurularak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ardından A.O., ambulansa alınarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.O.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ARAMALAR YAPILDI
3 ev ve 2 araçta arama yapıldı.
Ekipler kavgada kullanılan otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçakla birlikte N.A, Ö.D, ve İ.A.’yı gözaltına aldı.