Osmaniye’de silahlı kavga

Husumetli şahısların arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye’de, aralarında husumet bulunan A.O. ile M.B., N.A., Ö.D., İ.A. arasında, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi üzerinde tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçağı kullandı.

A.O. silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Ardından A.O., ambulansa alınarak Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.O.’nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ARAMALAR YAPILDI

3 ev ve 2 araçta arama yapıldı.

Ekipler kavgada kullanılan otomatik tüfek, kurusıkı tabanca, tahra ve sallama diye tabir edilen bıçakla birlikte N.A, Ö.D, ve İ.A.’yı gözaltına aldı.