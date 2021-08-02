Bir sitenin önüne bisikleti ile gelen G.Ç. isimli şahıs, doğalgaz panosundaki kabloları çaldı. Şahsın hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde bulunan Metin Tamer Sitesi’nin bir blokunda oturan apartman sakinlerinin doğalgazı kesilince, site yönetimi doğalgaz panosunu kontrol etti.

Yapılan kontrollerde, panodaki kabloların yerinde olmadığı görüldü.

Yönetim, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerde, bir şahsın bisikletle geldiği ve panodaki kabloları çaldığı anlar yer aldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, görüntülerden şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık kaydı olan G.Ç. (23) olduğunu tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Fiziki takibe alınan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk eden G.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye’de siteye girip doğalgaz kablolarını çaldı VİDEO