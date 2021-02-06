Osmaniye'de şizofreni hastası oğlu, evini yaktı

Şizofren hastası oğulları tarafından evleri yakılan aile, evlatlarının sağlık problemlerinin çözülmesi için yetkililerden yardım istedi.

Osmaniye erkeze bağlı Tehçe köyünde önceki gün 34 yaşındaki şizofren hastası Ş.Ç ile babası M.Ç. (82) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma büyüyünce Ş.Ç., babasının tek katlı kerpiç evini ateşe verdi.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

EV VE EŞYALAR, KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın söndürülürken, ev ve içindeki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi. S.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

"BİZİM GÜCÜMÜZ KALMADI"

M.Ç., oğluna artık bakamaz duruma geldiklerini belirterek, “Bizim gücümüz kalmadı, devletimiz oğlumuzu alıp rehabilitasyon merkezine göndersin. Tek isteğimiz budur.” diye konuştu.

"MADDİ DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Ş.Ç.’nin ağabeyi K.Ç. ise kış gününde evsiz kaldıklarını vurgulayarak, "Öncelikle evimizin yeniden kullanılabilir hale getirmek için maddi desteğe ihtiyacımız var. Kış günü ortada kaldık, ne yapacağımızı şaşırmış bir durumdayız. Hastamızın daha büyük bir felaketlere yol açmaması için acilen bir şeyler yapılmasını istiyoruz." dedi.



















