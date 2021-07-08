Osmaniye’de stepne içinden 4 kilo 300 gram esrar çıktı

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Ekipler, stepne içerisine gizlenmiş 4 kilodan fazla esrar maddesi ele geçirdi.

Osmaniye’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devam eden çalışmalar kapsamında denetimler yaptı.

Bir otomobil şüphe üzerine durduruldu.

Araç içinde bulunan G.D. isimli şahsın kimlik kontrollerinin ardından, ekipler otomobil içinde aramalar yaptı.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Aramalarda stepne içerisine gizlenmiş 4 kilo 300 gram esrar ele geçirdi.

Şahıs hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.