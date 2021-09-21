Osmaniye'de şüpheli ölümün arkasından cinayet çıktı

7'nci kattaki evinden düşerek yaşamını yitiren işitme engelli Naime Özbulut Taş'ın, iki ay önce evlendiği eşi Aşkın Taş tarafından darbedilip camdan itildiği öğrenildi.

Osmaniye Düziçi Devlet Hastanesi'nde sterilizasyon personeli olarak çalışan işitme engelli Naime Özbulat Taş, 2020'nin Nisan ayında Boğaziçi Mahallesi'ndeki evinin penceresinden beton zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası 36 yaşındaki genç kadının intihar ettiği düşünüldü.

İNTİHAR SANILDI, CİNAYET ÇIKTI

Kadının kendisi gibi işitme engelli olan 2 aylık eşi Aşkın Taş ise şüpheli davranışlar üzerine gözaltına alındı. Kadının yapılan ilk otopsisinde başına sert bir cisimle vurulduğu, tırnaklarının arasında eşi Aşkın Taş’ın doku örneği ve düştüğü söylenen yatak odasında yine eşine ait kan izleri olduğu tespit edilince polis araştırmayı derinleştirdi.

Olay günü evde eşiyle kavga ettiğine ve balkonda eşini dövdüğüne dair görgü tanıkları da ortaya çıkınca Aşkın Taş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KATİL KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Aşkın Taş, 16 Eylül 2021 tarihinde 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"CEZA BİR NEBZE DE OLSA İÇİMİZİ SERİNLETTİ"

Kararın ardından Naime’nin ailesi buruk bir sevinç yaşadı. Naime Özbulat Taş’ın babası Yakup Özbulat verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını değerlendirerek, “Kızım geri gelmez ama bu ceza bir nebze içimizi serinletti. Aslında dayanamıyorum. İnsanlar bu kadar cani olmamalıydı. Can bir kere gitti geri gelmiyor.” dedi.

"ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU"

Naime’nin annesi Halise Özbulat ise “2 Nisan’da evimize geldi burada kaldı. Bu süre içinde eşi her gün aradı. Gel, gelmezsen seni öldürürüm dedi. Kızım bana eşinden şiddet gördüğünü anlatıyordu. Saçımı çekiyor, beni duvara vuruyor diyordu. Ben de gitme kızım dedim. Evim, eşyalarım, ödemelerim var dedi ve çok sevdiğini söyledi gitti. Bu adam kızımı kaçırarak evlenmişti. Buraya gelmişler araba ile kızım yaşadığımız yer olan Adana Kozan’da devlet hastanesinde çalışıyordu. Almışlar gitmişler buradan.” şeklinde konuştu.

"ÖNCE DÖVÜYOR, SONRA AŞAĞI ATIYOR"

Yenge Ayşegül Özbulat ise olaydan 2 hafta önce Naime ile telefonda görüştüklerini belirterek “Ölmeden 15 gün önce ağlayarak beni aradı ve gelin beni götürün dedi. Ben de kaynımı aradım, durumu anlattım ve buradan Düziçi ilçesine gittik Naime’yi aldık Kozan ilçesine geldik. Ama burada 10-15 gün kadar durdu. Eşi her gün aradı. Dayanamadı tekrardan gitti. Aradan 10 gün geçmedi ki ölüm haberini aldık biz. Olay günü önce balkonda çocuğu dövüyor, sonra mutfağa götürüyor, sonra sert bir cisimle yatak odasında başına vuruyor ve aşağı atıyor. Önce hep intihar dendi. Biz bunun intihar olmayacağını söyledik. Olayın peşini bırakmadık. Neticede gerçek ortaya çıktı ve eşi hak ettiği cezayı aldı. Bu bir kadın cinayetidir.” dedi.