Sokak ortasında tartıştığı eşine çocuğunun gözü önünde kafa atan şahıs, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Omsaniye'de kimliği belirsiz bir kişi, eşi olduğu öğrenilen kadınla, bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı.

EŞİNE KAFA ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine saldırgan, çocuğunun gözü önünde eşine kafa attı. Kadın yere yığılırken, çocuğu da koşarak yanına gidip annesine sarıldı. Saldırgan ise daha sonra yanına gittiği eşini yerden kaldırdı.

Osmaniye'de tartıştığı eşine kafa atan saldırgan

'ŞİKAYETÇİ OLMADI' İDDİASI

Öte yandan çiftin, çevredeki esnaf tarafından tanındığı öğrenildi. Saldırganın, eşine sürekli şiddet uyguladığı, kadının ise korktuğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi.