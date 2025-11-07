Osmaniye'de temizlik işçisi, kazadan son anda kurtuldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Merkez Mahallesi Hasan Hüseyin Türkoğlu Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

TEMİZLİK İŞÇİSİ SON ANDA KURTULDU

Savrulan araç, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken o sırada temizlik yapan bir işçi, otomobilin üzerine doğru geldiğini fark ederek son anda kenara kaçarak kurtuldu.

SÜRÜCÜ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazanın ardından sürücü, yaşadığı şokun etkisiyle sinir krizi geçirdi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

KAZA ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Yaşanan anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, aracın kontrolden çıkışı ve temizlik işçisinin refleksiyle kurtulma anı net şekilde görülüyor.