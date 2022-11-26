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    Osmaniye'de teyze ve yeğenin dramı: Biri bitkisel hayatta, diğeri kanser

    4 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bitkisel hayata giren yeğenine bakan Sariye Hoşça, mide kanserine yakalandı.
    • 26.11.2022 - 09:53
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    Osmaniye'de teyze ve yeğenin dramı: Biri bitkisel hayatta, diğeri kanser

    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Sultan Kurt (20), 19 Haziran 2018’de henüz lise 1 öğrencisiyken geçirdiği trafik kazası nedeniyle ağır yaralandı.

    Önce Osmaniye Devlet Hastanesi’ne, buradan da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Kurt, 1 yıl komada kaldı.

    1 yılın sonunda gözlerini açan Kurt, artık vücudunun hiçbir noktasını kıpırdatamıyordu. Genç kız, konuşma ve yemek yeme yetisini de kaybetti. Bitkisel hayata giren genç kıza teyzesi Sariye Hoşça sahip çıkarak bakımını üstlendi.

    Ciğerleri su toplamaya başladı

    İHA’nın haberine göre; hastaneden taburcu olan Kurt’a 4 yıldır bakan Sariye Hoşça, geçtiğimiz yıl mide kanserine yakalandı. Mide ameliyatı geçiren kadının ciğerleri su toplamaya başladı.

    Osmaniye de teyze ve yeğenin dramı: Biri bitkisel hayatta, diğeri kanser #1

    “Tek hayali polis olmaktı”

    Kendisi de ağır hasta olmasına rağmen yeğenini bir an olsun bırakmayan Hoşça, tek kaygısının hastalığının ilerlemesi durumunda Sultan’a kimin bakacağı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı.

    “Sultan uzun boyluydu, tek hayali polis olmaktı. Sultan, 2018 yılında kaza geçirdi. 40 gün kadar Osmaniye’de kaldı, ardından Gaziantep’e sevk ettiler, 10 ay orada komada kaldı. Sonra uyanınca taburcu edildi. O günden bu yana Sultan’a yaşadığım Adana’da ben bakıyorum.

    “Ne yapacağım ne edeceğim bilemiyorum”

    Şu anda tedavisi Adana’da devam ediyor. Bazen kız kardeşim de geliyor bana yardımcı oluyor. Ben kanser hastalığına yakalandım. Ciğerlerim de su toplamış. Ben de ağır bir hastayım. Ailesine Sultan’ı bırakayım desem köyde yaşıyorlar. Sultan köyde yaşayamaz, ben de böyleyim. Ne yapacağım ne edeceğim bilemiyorum.”

    Osmaniye de teyze ve yeğenin dramı: Biri bitkisel hayatta, diğeri kanser #2


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