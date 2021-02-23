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- Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
Osmaniye'de 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
- İHA
- 23.02.2021 - 15:49
- Güncelleme : 23.02.2021 - 15:57
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar ile zehir tacirlerine göz açtırılmıyor...
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 39 ekip, 129 personel ve Özel Harekat Timlerinin katılımıyla torbacı diye tabir edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler tarafından önceden belirlenen 15 farklı adrese, planlı şafak operasyonu gerçekleştirildi.
KABZANIN İÇİNE SAKLADILAR
Yapılan aramalar neticesinde 1 adet kılıç diye tabir edilen kesici aletin kabza kısmı içerisinde gizlenmiş 6.45 gram metamfetamin maddesi bulundu.
Ayrıca 27.43 gram metamfetamin, 57.4 gram bonzai maddesi, 13.22 gram eroin maddesi, 10 adet ecstasy hap, 58 adet yeşil reçeteli hap, 1 adet namlu kısmı değiştirilmiş kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi.
Şüpheli 15 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.