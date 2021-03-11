Tabelaların çalındığını dile getiren köylüler, devlete ekonomik zarar verildiği gerekçesiyle yaşananlara tepki gösterdi.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Farsak köyü yolunda bulunan trafik işaret tabelaları çalındı.

Mahalle girişindeki yolun fazla virajlı olmasından dolayı oluşabilecek kazaların önüne geçmek için takılan yol işaret tabelaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından direklerinden söküldü.

KÖYLÜLER ŞAŞKIN

Direklerin üzerinde yön tabelalarını göremeyen köylüler şaşkınlık yaşarken, devleti zarara uğratan hırsızlara tepki gösterdi.

Tabelaların yeni takıldığını belirten köy sakinleri, "Devletimize ekonomik zarar verenleri kınıyoruz." diyerek hırsızlara tepki gösterdi.



Osmaniye'de trafik işaret tabelaları çalındı ViDEO

"YENİ TAKILMIŞTI"

Levhaların çalınmasına tepki gösteren köy sakinleri, "Burası Düziçi ilçesi Akdere Farsak köyü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi girişinde bulunan yol işaret levhaları belirli noktalarda çalınmış. Farsak istikametine gidildiği zaman levhaların 5-6 noktada çalındığı gördük. Levhalar yeni takılmıştı.

Tam da virajlı noktaların tabelalarının çalınmaları bizleri şaşırttı. Üzüldük daha da yeni yapılmıştı. Devletimize zarar verilmesi etik değil, kınıyoruz yapanları. Şaşkınız. Yetkililerin konuyla ilgili takipte olmasını istiyoruz." diye konuştu.