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- Osmaniye’de trenin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Osmaniye’de trenin çarptığı üniversite öğrencisi öldü
Hemzemin geçitte tren çarpan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti. Feci kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
- İHA
- 17.01.2022 - 11:18
- Güncelleme : 17.01.2022 - 11:39
Hatay’ın İskenderun ilçesinden Malatya’ya kuru yük götüren konteyner yüklü tren, hemzemin geçitten geçtiği sırada Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Gizem Yılmaz’a çarptı.
HEMZEMİN GEÇİTTE CAN VERDİ
Çarpmanın etkisiyle trenin altında kalan genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeninin, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.