Düziçi ilçesinde park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. Bir süre sonra patlama seslerinin duyulduğu araç küle döndü.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi, Şehit Astsubay Burak Demirci Bulvarı üzerine park edilmiş 76 DD 591 plakalı otomobil alevlere teslim oldu.

Alevlerin yükseldiği otomobil kısa süre içinde de alev topuna dönüştü.

Araçtan patlama sesleri yükseldi

İHA'nın aktarımına göre, bir süre sonra ise otomobilden gelen patlama sesleri, bölgede panik oluşturdu.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmaniye'de tutuşan araçtan gelen patlama sesleri panik yarattı VİDEO



Otomobil, 15 dakikada küle döndü

Yaklaşık 15 dakika içerisinde demir yığınına dönen otomobil kullanılmaz hale gelirken, alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri soğutma çalışması başlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









