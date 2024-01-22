Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

AA
Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden sürüyor...
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Baskın düzenlendi
Esenevler Mahallesi'nde belirlenen ikametlere 46 ekip, 132 personel ve 5 dedektör köpeğin de katılımıyla, özel harekat polisi destekli baskın düzenlendi.
Yapılan aramalarda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve 4 tabanca ele geçirildi.
7 kişi gözaltına alındı
Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliye adli işlem yapıldı, aranan 1 şüpheli de yakalandı.
Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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