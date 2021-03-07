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    Osmaniye'de yaşayan bir gencin güvercin sevdası hayatına mal oldu

    Cevdetiye beldesinde, evlerinin çatısında güvercin uçuran genç, dengesini kaybedip çatıdan düşerek hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.03.2021 - 20:40
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    Osmaniye'de yaşayan bir gencin güvercin sevdası hayatına mal oldu

    Osmaniye’ye bağlı Cevdetiye beldesinde yaşayan 33 yaşındaki Fırat Mingan, evde beslediği güvercinleri uçurmak için evin çatısına çıktı.

    DENGESİNİ KAYBEDEREK ÇATIDAN DÜŞTÜ

    Güvercinleri besleyip uçuran Fırat Mingan iddiaya göre çatıdan dengesini kaybederek yere düştü. Olayı görenlerin ihbarı ile olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fırat Mingan’ı ambulansla Osmaniye’de hastaneye kaldırdı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mingan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Osmaniye de yaşayan bir gencin güvercin sevdası hayatına mal oldu #1

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