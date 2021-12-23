Osmaniye'de yaşlı kadını kandırıp, gasbetti

Yanına yaklaştığı 88 yaşındaki S.D.'yi 'Ben akrabanızım' yalanıyla kandıran şahıs, kadının parmağındaki yüzüğü çaldı. Gaspçı polisin çalışmalarıyla yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde yürüyüşe çıkan S.D. (88), yanına gelerek akrabası olduğunu söyleyen bir şahıs tarafından gasbedildi.

S.D.'nin elinden tutarak yürüyen kişi, güvenlik kameralarının olmadığı bir noktaya geldiğinde yaşlı kadının parmağındaki altın yüzüğü alıp kaçtı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Parmağından yaralanan S.D. yardım isteyip polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş Büro ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 180 dakikalık görüntü izleyen polis ekipleri, şüphelinin E.C. olduğunu saptadı.

YAKALANIP TUTUKLANDI

Gözaltına alınan E.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yağma' suçundan tutuklandı.