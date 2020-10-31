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    Osmaniye’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı

    Yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarpan otomobil sürücü gözaltına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 31.10.2020 - 11:16
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 12:15
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    Osmaniye’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı

    Fatma Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, Osmaniye’nin Vedat Kocadallı Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye binası önündeki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada anne ve oğluna Ayhan K. yönetimindeki 40 DP 822 plakalı otomobil çarptı.

    ANNE KURTARILAMADI

    Kazada yaralanan anne Fatma Zehra Türkmenoğlu ile oğlu Selim Türkmenoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Durumu ağır olan anne Türkmenoğlu, Adana’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak Fatma Zehra Türkmenoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Osmaniye’de yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne öldü, oğlu yaralandı VİDEO

    SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

    Selim Türkmenoğlu’nun tedavisi sürerken, otomobil sürücüsü Ayhan K., gözaltına alındı.

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