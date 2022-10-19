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    Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

    Kadirli ilçesinde etkili olan yağış sonrası yıldırım düştü. Ormanlık alanda yıldırımın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • 19.10.2022 - 11:41
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:27
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    Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

    Osmaniye'de yıldırım paniği yaşandı.

    Kadirli ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, gökyüzünü adeta aydınlattı.

    Bölgeyi etki altına alan yağış, bir süre sonra vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

    Yıldırım düştü

    İlçe merkezine yakın bir bölgeye yıldırım düştü. Yaşanan anlar anbean kameraya yansıdı.

    Bir diğer yandan, düşen yıldırımın ardından ormanlık alanda küçük çaplı yangın çıktı.

    Yangın söndürüldü

    Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

    Osmaniye'de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı ViDEO

    Osmaniye de yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı #1


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