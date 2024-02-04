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Osmaniye'de yola çıkan yaya kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Osmaniye'de yola çıkan yaya kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı Yola çıkan yayaya çarpmamak için ani manevra yapan araç ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan yaralıları hastaneye götürürken sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi.