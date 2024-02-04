Osmaniye'de yola çıkan yaya kazaya neden oldu: 1'i ağır 3 yaralı

Osmaniye'de yaya çarpmamak için manevra yapan araç hurdaya döndü.
Şehir merkezine doğru seyir halinde olan M.T. idaresindeki araç, bir anda yayanın yola çıkması sonucunda ani manevra yaptı.
Araç takla attı
Ani manevrayla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki ağaca çarparak takla attı.
Çarpmanın etkisiyle ağacın kırıldığı otomobilin de ters dönmüş halde kaldığı kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi araçta sıkıştı.
Ekipler harekete geçti
Yoldan geçen diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önemleri alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ve itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralılara müdahale etti.
Yaralılar kısa sürede sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesi devam ediyor
Kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer 2 yaralının durumunun iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Hurdaya dönen otomobil çekici tarafından düzeltilerek otoparka çektirildi.
Aracın çekilmesi sonrasında yol kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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