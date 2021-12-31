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    Osmaniye'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

    Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüste, 3 kilo 400 gram uyuşturucu madde taşıyan zehir taciri, polis ekiplerince gözaltına alınarak tutuklandı.
    • İHA
    • 31.12.2021 - 08:54
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    Osmaniye'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı.

    YOLCU OTOBÜSÜ DURDURULDU

    Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’un talimatıyla otobüs uygulama noktasında durduruldu.

    Osmaniye'de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu

    BAGAJ ARAMASI YAPILDI

    Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği ile arama yapıldı.Narkotik köpeğinin M.H.S. isimli yolcunun valizine tepki vermesi üzerine valizde arama yapıldı.

    3 KİLO 400 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    Ekipler tarafından açılan valizde kıyafetlerin arasına tek parça halinde gizlenmiş şekilde 3 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Osmaniye de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu #1

    Osmaniye de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu #2

    Osmaniye de yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu #3

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