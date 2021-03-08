Şehrin işlek caddeleri üzerinde dilencilik yapanlara yönelik zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler, kaçacak yer aradı.

Osmaniye’de zabıta ekipleri, kent genelinde dilenci operasyonu düzenledi.

Musa Şahin Bulvarı ile kentin işlek caddeleri üzerinde gerçekleştirilen operasyonlarda dilenciler, ekipler tarafından tek tek yakalanarak zabıta aracına bindirildi.

KIRMIZIYI BEKLEYİP, ZOR ANLAR YAŞATIYORLAR

Her köşe başını mesken tutan dilenciler, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu cadde üzerlerinde kırmızı ışıkta duran sürücülere zor anlar yaşatırken araçların arasında dolaşarak da canlarını tehlikeye atmaktan çekinmedi.

Osmaniye’de zabıtalar kaçan dilencileri kovaladı VİDEO

ZABITA-DİLENCİ KOVALAMACASI

Zabıta ekiplerini karşılarında gören dilenciler kaçacak yer ararken, dilenciler ile ekipler arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı.

Pes etmeyen ekipler, kovaladıkları dilencileri de tek tek yakalamayı başardı.

Operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.