Girdikleri apartmanın bodrum katından 17 teneke zeytinyağı çalan şüphelilerden 2'si, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Raufbey Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katından çalınan 17 teneke zeytinyağı hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Apartmanda bulunan güvenlik kameralarını inceleye alan ekipler, zeytinyağlarını çalan hırsızlık şüphelisi şahısların 34 suç kaydı bulunan K.C., 29 suç kaydı bulunan H.K., 7 suç kaydı bulunan M.T., 10 suç kaydı bulunan M.C. ile 15 suç kaydı bulunan O.A. olduğunu tespit etti.

Osmaniye'de zeytinyağı hırsızları kamerada ViDEO

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kimlik tespitlerinin ardından şahısların belirlenen adrese baskın yapan ekipler, H.K. ile O.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, hırsızların güvenlik kamerası kayıtlarının gösterildiği monitörü fark ettikleri halde hiçbir şey olmamış gibi davranmaları dikkat çekti.