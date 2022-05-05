Osmaniye’de zurnacının maganda kurşununa kurban gittiği anlar

Düğünde alkol alıp, oynayanların arasına girerek tabancayla havaya ateş açmak isteyen kişinin zurnacıyı kalbinden vurarak ölümüne neden olduğu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Kesikkeli Mahallesi’ndeki bir sokak düğününde bazı kişiler havaya ateş açmaya başladı.

Alanda alkol alan Erol Coşkun (40) da elinde tabancayla havaya ateş etmek için davul zurna eşliğinde oynayanların arasına girdi.

Kalbine isabet etti

Erol Coşkun’un kolunu havaya kaldırırken elindeki tabancası ateş aldı, mermi 4 çocuk babası zurnacı Emre Tıptaş’ın (41) kalbine isabet etti.

Tıptaş'ın yanındaki davulcu arkadaşının yüzüne de barut geldi.

Tıptaş, bir süre yürüdükten sonra yere yığıldı.

Vurup, kaçtı

Mahalle muhtarının aracıyla Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tıptaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA’nın haberine göre jandarma olayın ardından kaçan Erol Coşkun’un yakalanması için çalışma başlattı.

O anlar bir davetlinin kaydında

Bu arada, Emre Tıptaş’ın vurulma anı, bir davetlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Emre Tıptaş’ın göğsünü tutarak alandan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü.

Bu sırada oynayanların arasına giren bir kişinin de havaya ateş etmeye devam ettiği görüntülerde yer aldı.