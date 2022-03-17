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    Osmaniye'deki akaryakıt istasyonunun soyulma anı kamerada

    Akaryakıt istasyonunun marketine av tüfeğiyle giren kar maskeli Seyit H.E., personelin üzerindeki 2 bin 500 lira ve içinde 1500 lira olan yazar kasa ile 1 karton sigarayı alıp kaçtı.
    • DHA
    • 17.03.2022 - 11:54
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    Osmaniye'deki akaryakıt istasyonunun soyulma anı kamerada

    15 Mart günü saat 22.00 sıralarında Osmaniye'deki Yunus Emre Mahallesi İskender Türkmen Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonuna gelen kar maskeli Seyit H.E., girdiği markette elindeki torbadan av tüfeğini çıkardı.

    Silahı çalışanlara doğrultan şüpheli, ilk olarak istasyon görevlisinin üzerindeki 2 bin 500 lirayı aldı. Seyit H.E., daha sonra içinde 1500 lira olan yazar kasa ile reyondaki 1 karton sigarayı alıp kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

    Ekipler, istasyondaki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen Seyit H.E., yaklaşık 3 saat sonra aynı bölgedeki metruk binadan çıkarken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

    13 SUÇ KAYDI VARMIŞ

    Gözaltına alınan Seyit H.E.'nin 'kasten yaralama', 'evden hırsızlık', 'tehdit', 'mala zarar verme' dahil 13 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

    Seyit H.E.'nin metruk binada toprağa gömdüğü para ve kasa çıkarılarak, yetkililere teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Seyit H.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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