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Osmaniye'deki akaryakıt istasyonunun soyulma anı kamerada

Osmaniye'deki akaryakıt istasyonunun soyulma anı kamerada

Akaryakıt istasyonunun marketine av tüfeğiyle giren kar maskeli Seyit H.E., personelin üzerindeki 2 bin 500 lira ve içinde 1500 lira olan yazar kasa ile 1 karton sigarayı alıp kaçtı.