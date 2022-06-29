Hastaneye gitme bahanesiyle 5 aylık oğlunu komşulara bırakan kadından bir daha haber alınamadı. Cani anne, ertesi gün bir erkekle el ele fotoğraflarını paylaşarak 'hasret bitti' yazdı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan İsa Alasırt ile Z.A., 2 yıl önce dünyaevine girdi.

Evlendiklerinde 18 yaşında olan ikilinin, bir de erkek çocukları oldu.

'Hastaneye gidiyorum' diyip kaçtı

Z.A., 2 gün önce çocuğunu komşularına “hastaneye gidiyorum” diyerek bıraktı.

Komşular, bir daha geri dönmeyen Z.A.'nın eşi İsa Alasırt'a durumu bildirdi.

Hastaneye giden ve eşinin hastaneye hiç giriş yapmadığını öğrenen genç adam, eşinin evi terk ettiğini anladı.

Kaçan kadından 'hasret sona erdi' paylaşımı

Bir gün sonra ise Z.A., sosyal medya hesabına el ele tutuşmuş şekilde bir fotoğraf yükleyerek “Sonunda kavuştuk hasret sona erdi.” notunu düştü.

Osmaniye'deki cani anne, bebeğini bırakıp başkasına kaçtı VİDEO



5 aylık bebeğin karnı doyurulamıyor

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İsa Alasırt ise eşi hakkında kayıp başvurusunda bulundu. Ev kirasını ödeyemediği için elektriksiz, eşyası dahi olmayan bir evde karanlıkta 5 aylık bebeği ile ortada kalan Alasırt, bebeğin karnını doyuramıyor. Vücudu yara bere içerisinde olan 5 aylık bebek ise sürekli ağlıyor.

"Başkası ile el ele fotoğrafını attı"

Eşine seslenerek “Allah senin belanı versin” diyen İsa Alasırt, “2 yıllık evliydik. Eşim hastaneye gidiyorum diye çocuğumuzu komşuya bırakarak evden çıkmış. Ben ondan sonra eve geldim komşum beni çağırdı. Komşum eşimin hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktığını söyledi. Ben de hastaneye gittim. Hastaneye hiç giriş bile yapmamış. Sonra Osmaniye’ye gittiğini öğrendim Osmaniye’ye gittikten sonra başkasına kaçtığını öğrendim. Başkası ile el ele fotoğraf attı sosyal medya hesabına.

"Çocuğumla birlikte karanlıkta kalıyoruz"

Ev kirasını ödeyemediğim için elektriğim de kesildi. Çocuğumla birlikte bu şekilde karanlıkta kalıyoruz. Eşime de sesleniyorum. Onun Allah belasını versin başka da bir şey demiyorum kendisine.” şeklinde konuştu.