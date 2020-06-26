Osmaniye'deki fabrika yangını kundaklama çıktı

Geçtiğimiz ay 7 itfaiye erinin dumandan zehirlenerek 11 saatte söndürdüğü yangının altından, kundaklama çıktı.

Osmaniye Ahmet Yesevi Mahallesi, D-400 karayolu üzerindeki 5 milyon değerinde fabrikadaki yangının, raporları ortaya çıktı.

Mobilya üretim ve döşeme fabrikasında çıkan yangın, sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Mayıs günü meydana geldi.

11 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Sercan Örsdemir'e ait olan fabrikadaki yanıcı maddeler kısa sürede alev alınca fabrika, küle döndü. Söndürülmesi 11 saat süren yangından çıkan duman, 7 itfaiye erini hastanelik etti.

YANGININ SEBEBİ KUNDAKLAMA ÇIKTI

Yangının ardından inceleme başlatan polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını tek tek takip ederek, fabrikanın kasten, benzin dökülerek yakıldığını ortaya çıkardı.

"HAYATİ TEHLİKEM VAR"

Benzin ile fabrikasının yakıldığını öğrenen genç iş adamı Sercan Örsdemir, can güvenliği olmadığını vurgulayarak, "Bu bir milli servet. Şu anda 5 milyon TL maddi zararım var. Osmaniye polisimiz gerçekten iyi çalıştı, kameraları tek tek inceledi ve fabrikayı yakan kişiyi buldu. Ancak şu anda bu kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Benim şu anda hayati tehlikem var. Borçlandım, üretim yapmak için yeniden bir fabrika kuruyorum. Bu kişinin gelip o fabrikayı da yakmayacağının bir garantisi yok. Ben adalete sığınıyorum. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmesin." ifadelerini kullandı.









