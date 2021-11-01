Osmaniye'deki inşaat bekçisi, vinç altında kalarak can verdi

İnşaat şantiyesinde üst kata malzeme taşıyan vinç sürücüsü, geri manevrasında bekçiyi ezdi. İnşaat bekçisi olay yerinde can verdi.

Osmaniye'deki inşaat şantiyesinde, inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkaran N.A. geri manevra yaparken, bekçi Mehmet Tuğra'ya çarptı.

Vincin altında kalan adamı fark eden inşaat çalışanları, ilgili ekiplere ihbarda bulundu.

VİNÇ ALTINDA CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri Tuğra'yı vincin altından çıkartırken, sağlık ekipleri ise yaptığı müdahalede adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Mehmet Tuğra’nın cansız bedeni, incelemelerin ardından Kadirli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

VİNÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis, vinç sürücüsü N.A.’yı gözaltına aldı.





