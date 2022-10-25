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    Osmaniye'de sarp arazideki yangında yangında 3'üncü gün

    Düziçi ilçesindeki sarp arazide bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan müdahaleler 3'üncü günde de devam ediyor. Yangın 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.
    • 25.10.2022 - 08:45
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 09:16
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    Osmaniye'de sarp arazideki yangında yangında 3'üncü gün

    Türkiye yaz boyunca, peş peşe yaşanan orman yangınlarıyna büyük mücadele verdi.

    Yurt genelinde sonbaharın etkisine girilmişken bazı noktalarda oran yangınları çıkmaya devam ediyor.

    Bunlardan biri de Osmaniye...

    Pazar günü başlayan yangın sürüyor

    Düziçi ilçesinde pazar günü başlayan yangın, geniş alana yayılarak sürüyor.

    Amanos Dağı'nın eteğindeki Yeşildere köyü Ağlar mevkisindeki sarp arazide öğle saatlerinde başlayan orman yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

    Osmaniye de sarp arazideki yangında yangında 3 üncü gün #1

    Sarp arazi nedeniyle havadan destek veriliyor

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıdaki yangın söndürme ekibi ve arazöz ekibi müdahalelerini sürdürüyor.

    Öte yandan sarp arazi nedeniyle karadan çalışmanın yapılamadığı yangına, havadan helikopterler ile müdahale ediliyor.

    Osmaniye’de ormanlık alanda yangın VİDEO

    Ara verilen çalışmalar sabah yeniden başladı

    Alevlerin alt bölgelere sıçramaması için arazöz ve iş makineleri ile tedbirler de alındı.

    Dün akşam ara verilen havadan müdahaleye, sabah erken saatlerde yeniden başlandı.

    3'üncü gününe giren yangın, 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.

    Osmaniye de sarp arazideki yangında yangında 3 üncü gün #2

    Osmaniye de sarp arazideki yangında yangında 3 üncü gün #3


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