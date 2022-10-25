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Osmaniye'de sarp arazideki yangında yangında 3'üncü gün

Osmaniye'de sarp arazideki yangında yangında 3'üncü gün

Düziçi ilçesindeki sarp arazide bilinmeyen nedenle çıkan yangına havadan müdahaleler 3'üncü günde de devam ediyor. Yangın 10 hektarlık alanda etkisini sürdürüyor.