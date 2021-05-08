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    Osmaniye'deki telefon hırsızı, kameradan tespit edildi

    Yol üzerinde duran elektrikli bisikletin göğüs kısmındaki cep telefonunu çalan G.A.'nın hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 16:45
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 16:48
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    Osmaniye'deki telefon hırsızı, kameradan tespit edildi

    Osmaniye'deki Mimar Sinan Mahallesi'nde park halindeki bir elektrikli bisikletin göğüs kısmındaki cep telefonunu çalındı.

    Telefonun çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

    İş yerinin güvenlik kamerası kaydını izleyen polis, bisikletiyle gelip telefonu çalan şüphelinin G.A. olduğunu belirledi. G.A. yakalanıp gözaltına alındı.

    Osmaniye'deki telefon hırsızı, kameradan tespit edildi VİDEO

    ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK

    G.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

    Osmaniye deki telefon hırsızı, kameradan tespit edildi #1

    Osmaniye deki telefon hırsızı, kameradan tespit edildi #2

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