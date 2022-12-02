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    Osmaniye'deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar

    Kiraladıkları villada kurdukları sistemle, ATM’den geçen sahte para üreten 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 02.12.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 18:02
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    Osmaniye'deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar

    Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye, Adana, Mersin, Gaziantep ve Konya'da ATM’lere sahte para yatırdıkları belirlenen O.A., S.F. ve O.A.A.’yı teknik ve fiziki takibe aldı.

    Villada para basıyorlardı

    Şüphelilerin kiraladığı villaya baskın yapan ekipler, çok sayıda para sayma makinesi, ultraviyole ışık cihazı, renkli yazıcılar, baskı makinesi, elektromekanik yıkama ve kurutma makinesi, çeşitli yağlı kağıtlar ve kimyevi boyalar, plaka ve para kalıpları ele geçirdi.

    Sahte paraları ATM’ye yatırıp, gerçek paraları çektiler

    Titizlikle hazırladıkları sahte paraları ATM’ye yatırdıktan sonra sanal alışveriş kartlarına yükleyip çeşitli zincir mağazalardan alışveriş yaptırdıkları ve başka bankamatiklerden de gerçek paraları çektikleri tespit edilen şüpheliler, gözaltına alındı.

    Villayı darphaneye çevirdiler, ATM'den geçen sahte para bastılar VİDEO

    DHA’nın haberine göre O.A., S.F. ve O.A.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #1

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #2

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #3

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #4

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #5

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #6

    Osmaniye deki villada ATM’den geçen sahte para bastılar #7


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