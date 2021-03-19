- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi
Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi
İstanbul'da seyir halindeki halk otobüsünde epilepsi krizi geçiren kadın, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
- İHA
- 19.03.2021 - 12:23
- Güncelleme : 19.03.2021 - 13:00
Avcılar-Hadımköy arasında çalışan otobüste yolculuk yapan kadın, aniden fenalaşarak koltuktan düştü.
YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ
Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Vatandaşlar, kendinden geçen kadını ayıltmak için uzun süre uğraştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Sürücü, olaydan hemen sonra üstlerine telefonla bilgi vererek güzergahın dışına çıktı. Epilepsi krizi geçirdiği söylenilen kadın, otobüsle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi VİDEO