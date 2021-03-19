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    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

    İstanbul'da seyir halindeki halk otobüsünde epilepsi krizi geçiren kadın, araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 12:23
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 13:00
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    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi

    Avcılar-Hadımköy arasında çalışan otobüste yolculuk yapan kadın, aniden fenalaşarak koltuktan düştü.

    YOLCULAR MÜDAHALE ETTİ

    Kadına ilk müdahale yolcular tarafından yapıldı. Vatandaşlar, kendinden geçen kadını ayıltmak için uzun süre uğraştı.

    HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Sürücü, olaydan hemen sonra üstlerine telefonla bilgi vererek güzergahın dışına çıktı. Epilepsi krizi geçirdiği söylenilen kadın, otobüsle Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi VİDEO

    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #1

    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #2

    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #3

    Otobüs şoförü bayılan kadını hastaneye yetiştirdi #4

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