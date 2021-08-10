Otobüs ve kamyon şoförleri arasında kullanılan takograf hileleri

Art arda yaşanan otobüs kazalarından sonra sık sık gündeme gelen takograflarda hile yapıldığı ortaya çıktı. Bazı şoförlerin, 3 ehliyeti aynı anda kullandığı belirlendi.

Son zamanlarda sık sık meydana gelen otobüs kazalarının ardından konuyla ilgili incelemeler de arttı.

Otobüslerde ve otobüs şoförlerine yönelik denetimlerde ortaya çıkan hileler, insan hayatının nasıl riske atıldığını göz önüne serdi.

Otobüslerde bulunan takograflar, şehirler arası ve yurt dışına çıkan otobüs, kamyon gibi araçlardaki, yapılan hız, katedilen kilometre gibi verileri kaydetme cihazı olarak kullanılıyor.

ARAÇLARDA TAKOGRAF HİLESİ

Ancak bazı firma ve şoförler; maliyeti düşürmek, gidilecek noktaya daha hızlı ulaşabilmek için çeşitli yöntemlere başvuruyor.

SİGARA İZMARİTİ SIKIŞTIRILIYORDU

Eskiden kullanılan analog tipi takograflarda; sigara izmariti sıkıştırarak makineyi şaşırtmak gibi yöntemler kullanılırken, kullanılması zorunlu hale getirilen yeni model dijital takografladaysa, uzaktan kumanda ve farklı kişilere ait ehliyetlerle ile veriler değiştiriliyor.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Bu yöntemlere; hız sınırlarını aşmak ve normalde 4,5 saatte bir verilmesi gereken molaları vermemek, tek bir şoförün 9 saat sonunda yolculuğu sonlandırmaması için başvuruluyor. Hangi yol olduğuna göre değişmekle birlikte otobüsler için hız sınırı 80 ile 100 kilometre olarak değişiyor.

YAPTIRIMLARI BULUNUYOR

Bir şoförünse, maksimum 4,5 saatte bir 45 dakika mola vererek, en fazla 9 saat yol gitmesi gerekiyor. Takograflarda yapılan hileler ile bu veriler değiştiriliyor. Bu tarz yöntemlerle takograf verilerinin değiştirildiği ortaya çıkması halinde şoföre idari para cezası uygulanıyor. Takograf verilerinin değiştirilmesine sebep olan düzenekleri kuranlara ise çeşitli yaptırımlar uygulanıyor.

"KUMANDALI SİSTEMLE YOLDA GİDERKEN İSTİRAHATTE GÖSTERİYORLAR"

Takograf yetkili servisi sahibi Serdar Akyüz, "Eskiden takograflarda çok hile oluyordu. Sigara izmariti koyarak yanıltıyorlardı. Yeni takograflar dijital olduğu için öyle bir sistem yok, bu sefer de başkasının ehliyetini kullanıyorlar. Şoförler İstanbul içinde tüm gün araç kullanıyor, uzun yola çıkarken ehliyetini takıyor. Ehliyet yeni takılmış ama şoför yorgun. Kumandalı bir sistem var, araç yolda giderken kumandaya basıyor, araç istirahatte gözüküyor, yola gitmemiş gibi gözüküyor. Bu kumanda sistemini bize soranlar oluyor öyle bir sistem yok şu anda bize bu kumanda sistemini soranlar oluyor." diye konuştu.

"ERZURUM'A 3 EHLİYET İLE TEK ŞOFÖR GİDEBİLİYOR"

Serdar Akyüz "Şoför, 9 saat yol gidiyor, ehliyeti alıp başkasının ehliyetini koyarak devam ediyor. Çift ehliyet kullananlar var. Mesela şoförler buradan Erzurum'a 3 ehliyet ile gidebiliyor. Tek şoför 3 ehliyet kullanıyor, arkadaşının, eşinin, dostunun ehliyetini almış gidebiliyor. Öyle adamın cebinden 3 tane ehliyet çıkanı var." dedi.

"ESKİ TAKOGRAFLAR MUAYENEDEN GEÇEMEZ"

Takograf yetkili servisi sahibi Akyüz, "Bunlar eski takograflar. Eski takografları hala kullananlar var, bunlar yasal olarak geçerli değil. Muayeneye giderse bu takografla araç ağır kusurlu sayılır. Bunda kayıt yok, sadece kağıda kaydediyor. Dijital takografta, beyine kaydediyor bir sene boyunca silinmiyor. Eski takografta kağıdı yırttığın zaman kayıt gider. Mesela buraya bir parça yapıştırırsa araç 80'i geçmemiş gibi olur." şeklinde konuştu.