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    Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar

    Bursa’dan İzmir’e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları'nın aracından yılan çıktı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 15:38
    • Güncelleme : 14.10.2020 - 15:38
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    Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar

    Bursa’ya bir yakınını ziyaret etmek için gelen Koray Fırıncıoğulları ve babası Remzi Fırıncıoğulları, geçen pazartesi İzmir’e dönmek için yola çıktı.

    Fırıncıoğulları otomobiliyle seyir halindeyken, Karacabey ilçesine geldiğinde kaputtan yılan çıktığını gördü.

    YILAN BULUNAMADI

    Yılanı gören Fırıncıoğulları, otomobilini yol kenarına çekince, yılan tekrar kaputa girdi. Bunun üzerine Fırıncıoğulları, Karacabey İtfaiyesi’ne giderek, durumu bildirdi.

    İtfaiye ekipleri, otomobilde yaptığı aramada yılanı bulamadı. Fırıncıoğulları, yılanın yolda otomobilinden düştüğünü varsayarak, İzmir’e doğru tekrar yola çıktı.

    Koray Fırıncıoğulları, Manisa’ya geldiğinde yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili yolun kenarına çeken Fırıncıoğulları, otomobilin motor kısmında bir arama daha yapmasına rağmen, yılanı bulamadı

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    MOTOR ARIZA VERDİ

    Daha sonra yoluna devam eden Koray Fırıncıoğulları, İzmir’e geldiğinde otomobilin motor arızası verdiğini fark etti. Fırıncıoğulları, otomobilini dün tamirciye götürdü. Tamircinin otomobilde yaptığı incelemede vals bağlantısının koptuğu belirlendi. Ancak yılan, yine bulunamadı.

    Otomobilin kaputundan çıkan yılanı bulamıyorlar VİDEO

    YİNE KAPUTTAN YILAN ÇIKTI

    Bugün sabah saatlerinde tekrar otomobiliyle yola çıkan Koray Fırıncıoğulları’nın babası Remzi Fırıncıoğulları, yılanın tekrar kaputtan çıktığını gördü. Otomobili durduran Remzi Fırıncıoğulları, Narlıdere İtfaiyesi’ne giderek, ekiplerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri yılanı bulabilmek için çalışma başlattı.

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