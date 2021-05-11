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    Otoyolda yardım için duran doktorun aracına kurye çarptı

    Esenyurt E-5 yan yolda hastalanan bir vatandaşa yardım etmek için duran doktorun aracına arkadan çarpan motosikletli kurye hafif yaralandı.
    • İHA
    • 11.05.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 17:33
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    Otoyolda yardım için duran doktorun aracına kurye çarptı

    Esenyurt E-5 yan yoldan Avcılar istikametine aracıyla hareket halinde olan A.B. isimli doktor, yolda hastalanan bir vatandaşa müdahale etmek için durdu.

    Aracı fark edemeyen B.T. isimli motosikletli kurye, doktorun aracına arkadan çarptı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

    KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan B.T. isimli kuryeyi tedavi edilmesi için hastaneye kaldırdı.

    Otoyolda yardım için duran doktorun aracına kurye çarptı ViDEO

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