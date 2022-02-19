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- Oy kullanmaya giderken viral olan Karadenizli amca, hayatını kaybetti
Oy kullanmaya giderken viral olan Karadenizli amca, hayatını kaybetti
Oy kullanmaya giderken "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor" sözlerini kullanarak sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, vefat etti.
- Haber Merkezi
- 19.02.2022 - 13:14
- Güncelleme : 19.02.2022 - 13:53
24 Haziran seçimlerinde Karadenizli yaşlı bir adam, sandığa giderken kullandığı cümle ile sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı.
Oy kullanmak için sandığa giden Karadenizli'nin Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, viral olmuştu.
"ERDOĞAN'A BURADAN MI REY VERİLİYOR"
Sandığa giderken, "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın." diyerek ünlenen Trabzonlu Yaşar Ayvaz'dan kötü haber geldi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sosyal medyanın günlerce konuştuğu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti.
Oy kullanmaya giderken viral olan Karadenizli amca, hayatını kaybetti VİDEO