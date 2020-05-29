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    Oyun oynarken göğsüne demir korkuluk saplandı

    Malatya'da 13 yaşındaki Buse A., kapılarının önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip düşerken, göğsüne saplanan demir korkuluk ile hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 29.05.2020 - 01:54
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    Oyun oynarken göğsüne demir korkuluk saplandı

    Olay, akşam saatlerinde Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Efe Sokak'ta Buse A., evlerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynadığı sırada dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü.

    ACI İÇİNDE YARDIM İSTEDİ

    Göğsü demir korkuluğa saplanan çocuk, acı içinde yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Buse A.'nın saplandığı demir korkuluk, itfaiye ekipleri tarafından kesildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Demir korkulukla birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Buse A., Göğüs Cerrahi Servisi'ne alındı. Buse A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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