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    İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı

    Kast ajansı olduklarını söyleyerek dizi ve filmlerde rol almak isteyen kişileri dolandıran şahısların İstanbul, Eskişehir ve Mardin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • 22.10.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 22.10.2022 - 09:29
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    İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı

    Kendilerini cast ajansı olarak gösteren şahıslar, dizi ve filmlerde rol almak isteyen kişileri dolandırdı.

    Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda popülerleşen bu dolandırıcık tekniği için harekete geçti.

    Ön kayıt ücreti alıp dolandırdılar

    Şüpheli şahıslar, sahte cast ajansı internet sitesi kurup, dizi ve filmlerde oynamak isteyen kişilerden ön kayıt ücreti adı.

    Şahısların bu paraları alıp başka hesaplara aktardıkları tespit edildi.

    Sözde oyunculuk ajansı kurucularının, dolandırıldıklarını anlayarak sistemden çıkış yapmak isteyen mağdurlardan daha fazla para istedikleri ortaya çıktı.

    İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı VİDEO

    3 şehire eş zamanlı operasyon düzenlendi

    Dolandırıcılık tespiti, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle yaklaşık 2 ay sürdü.

    Ekiplerin özverili çalışması sonucu; İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı #1

    Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

    Şüphelilere yapılan aramalarda; çok sayıda farklı markada cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

    AA'nın haberine göre, şüpheli 6 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemede,"nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek" suçundan tutuklandı.

    İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı #2


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