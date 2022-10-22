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İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı

Kast ajansı olduklarını söyleyerek dizi ve filmlerde rol almak isteyen kişileri dolandıran şahısların İstanbul, Eskişehir ve Mardin'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.