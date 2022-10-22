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- İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı
İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı
- 22.10.2022 - 09:17
- Güncelleme : 22.10.2022 - 09:29
Kendilerini cast ajansı olarak gösteren şahıslar, dizi ve filmlerde rol almak isteyen kişileri dolandırdı.
Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, son zamanlarda popülerleşen bu dolandırıcık tekniği için harekete geçti.
Ön kayıt ücreti alıp dolandırdılar
Şüpheli şahıslar, sahte cast ajansı internet sitesi kurup, dizi ve filmlerde oynamak isteyen kişilerden ön kayıt ücreti adı.
Şahısların bu paraları alıp başka hesaplara aktardıkları tespit edildi.
Sözde oyunculuk ajansı kurucularının, dolandırıldıklarını anlayarak sistemden çıkış yapmak isteyen mağdurlardan daha fazla para istedikleri ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 3 ilde oyuncu ajansı dolandırıcılığı yapan 6 şahıs tutuklandı VİDEO
3 şehire eş zamanlı operasyon düzenlendi
Dolandırıcılık tespiti, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle yaklaşık 2 ay sürdü.
Ekiplerin özverili çalışması sonucu; İstanbul, Eskişehir ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı
Şüphelilere yapılan aramalarda; çok sayıda farklı markada cep telefonu, sim kart, bilgisayar, banka kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.
AA'nın haberine göre, şüpheli 6 şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemede,"nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek" suçundan tutuklandı.