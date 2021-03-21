Oyuncu Ayla Karaca, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan 87 yaşındaki Ayla Karaca'nın vefat haberi, ses sanatçısı Onur Akay tarafından duyuruldu.

Televizyon ekranlarının eski ve usta isimlerinden olan, "Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, 17 Mart Çarşamba günü İzmir’de 87 yaşında vefat etti.

Asıl adı Atina Miloharakti olan Ayla Karaca, uzun zamandır bakım evinde kalıyordu.

CENAZESİ RUM MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Karaca'nın cenazesi yarın saat 12:00'da Uzunçayır Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.